Jastrzębska Spółka Węglowa ma zbudowany kolektor „Olza”, do którego trafiają wody słone ze wszystkich ich zakładów – poza kopalnią Budryk oraz Knurów-Szczygłowice. – Kolektor pozwala zmniejszyć maksymalne stężenia soli w Odrze o 60 proc. niż wartości dopuszczalne. Posiada dodatkowo zbiorniki retencyjne, dzięki którym możemy wstrzymać zrzut wód nawet przez 20 dni – wyjaśnia nam Tomasz Siemieniec, rzecznik JSW.

Wody z „Budryka” trafiają do zakładu odsalania w Czerwionce-Leszczynach. JSW produkuje z niej spożywczą „sól Dębieńską”. W ubiegłym roku aż około 67 tys. ton.

Problemem jest kopalnia Knurów-Szczygłowice. Spółka rozważa budowę dla niej zakładu odsalania. Ale – jak mówi nam Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej – ze wstępnych analiz wynika, że budowa zakładu odsalania to koszt przekraczający 1 mld zł, a czas jej trwania to sześć–siedem lat. Inwestycja jest wątpliwa także dlatego, że kopalnie PGG mają zostać zlikwidowane do 2049 r.

Co PGG zrobiła po katastrofie na Odrze, by zminimalizować skutki dla środowiska? – Tam, gdzie to możliwe, zwiększono możliwości retencji wód, wdrożono całodobowy monitoring odprowadzania wód i specjalny system informatyczny do zarządzania uzyskanymi danymi – mówi rzecznik grupy.

KGHM Polska Miedź w pełni steruje i nadzoruje zrzut wód do Odry dzięki systemowi monitoringu jakości i ilości ścieków oraz systemowi retencyjno-dozującemu. Od 20 czerwca tego roku spółka zmniejszyła ilość odprowadzanych wód kopalniano-technologicznych do Odry o około 35 proc. KGHM w odpowiedzi dla „Rz” zapewnia, że również rygorystycznie reguluje ładunek soli w zrzucanych ściekach tak, aby nie przekroczyć 1000 mg/l sumy chlorków i siarczanów w wodach rzeki po wymieszaniu ze ściekami.