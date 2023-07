Robert Biedroń: Wystraszeni sfrustrowani faceci chcą głosować na Konfederację

Na uwagę, że z badań wynika, ze "dużo kobiet też chce głosować na Konfederację" współlider Lewicy odparł, że to niego zaskakujące. - Kobiety są w Polsce lepiej wykształcone, bardziej wyemancypowane od facetów w wielu sprawach i naprawdę wierzę, że kobiety widząc też historię pani Joanny otrzeźwieją i nie zagłosują na tych polskich talibów, bo to jest naprawdę niebezpieczne - powiedział.

Pakt senacki. Biedroń: Jesteśmy na finiszu

W rozmowie z RMF FM Robert Biedroń przekonywał też, że Donald Tusk "jako lider najsilniejszej partii opozycyjnej" powinien doprowadzić do współpracy opozycji. Dodał, że spotkanie liderów partii jest umówione i ocenił, że odbywają się one "bardzo rzadko".

- Można organizować marsz, ale ja chciałbym zaapelować o to, żeby ludzie zobaczyli nas razem, żeby zobaczyli nas współpracujących, mówiących o jakiejś wizji opozycji, dlaczego chcemy wygrać wybory, a przecież mamy tę wizję - powiedział.

Czego ma dotyczyć spotkanie liderów części partii opozycyjnych? - Na stole leży pakt senacki. Jesteśmy na finiszu, ale trzeba ten pakt senacki ogłosić - odparł Biedroń.

Dodał, że rozmowy mają dotyczyć też "paktu sejmowego". - Bo my możemy maszerować ze sobą, ale trzeba ludziom pokazać, że ze sobą współpracujemy i zrobić pierwszą rzecz - znaleźć wspólny mianownik programowy dla całej opozycji, tego nadal brakuje. My jako Lewica położyliśmy na stole pakt sejmowy, żeby powiedzieć: znajdźmy to, co nas łączy programowego - Unia Europejska, konstytucja - mówił.