- W Polsce jest jedno z bardziej liberalnych praw - mówił w rozmowie z dziennikarką "Gazety Wyborczej". Gdy Justyna Dobrosz-Oracz odpowiedziała, że polskie przepisy są najbardziej restrykcyjne w Europie, poseł PiS skomentował: "Chyba pani żartuje".

Dementuję plotki, które są powszechnie rozgłaszane, że nie ma prawa kobieta przerwać ciąży, jeżeli zagraża to jej życiu lub zdrowiu. Jeżeli to nie jest wykonywane, to nie jest wina rządu - dodał.

– Kobiety w Polsce są szczególnie chronione i szczególnie cenione - przekonywał Suski.