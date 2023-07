Krzysztof Hetman: Ceny żywności w Polsce przekroczyły barierę zrozumienia. Przykładem maliny

W zimie, z Ukrainy przyjechało ponad 40 tysięcy ton malin, to ponad 50 proc. polskiej produkcji Krzysztof Hetman, eurodeputowany PSL

Hetman odniósł się także do zapowiedzi rządu w kwestii rozwiązania kryzysu zbożowego.

- Minister rolnictwa, Robert Telus, nie spełnił swoich obietnic i nie wywiózł nadwyżki zboża z Polski. Rolnicy już zaczęli żniwa, np. rzepaku i zbóż ozimych. Są rolnicy, którzy już chcą zacząć zbierać pszenicę, ale jeszcze się wstrzymują, bo nie wiedzą czy ktoś to od nich kupi, w jakiejkolwiek rozsądnej cenie. Rolnicy i politycy opozycji od czerwca ubiegłego roku alarmowali o tym co się zdarzy na rynku zbóż. Klub PSL-u złożył odpowiednią ustawę już w lipcu. Chcieliśmy wprowadzić kaucję od tony zboża sprowadzonego z Ukrainy. W tym samym czasie ówczesny minister rolnictwa zapewniał, że na jesieni ta cena będzie wyższa. Niestety przetrzymano to zboże i doszło do dramatu. Łatwo można było domyśleć się co wydarzy się w innych sektorach rolnictwa. Wiadomo było, że dotknie to także producentów malin. W zimie, z Ukrainy przyjechało ponad 40 tysięcy ton malin, to ponad 50 proc. polskiej produkcji. Rząd nic z tym nie zrobił i obudził się dopiero przy protestach rolników - podkreślił europoseł.