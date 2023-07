Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, kampanijna strategia Konfederacji zakłada, żeby utrzymać elektorat radykalny, dlatego Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke wciąż są flagowymi postaciami ugrupowania, ale mają zostać schowani, a głównym tematem będą kwestie gospodarcze, co ma przyciągać przedsiębiorców. Ale coś zaczyna zgrzytać.

– Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej – mówił w 2019 roku Sławomir Mentzen, a później musiał się tłumaczyć, że to nie jego poglądy, tylko „wycięty z kontekstu fragment”. Niedawno mówił, że „żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować: PIT, CIT, ZUS, VAT, TVP, TVN, PO i PiS”, z czego również się wycofał, twierdząc, że żartował. Gdy TVN 24 przygotowuje materiał o jego wcześniej wyrażanych poglądach, obraża stację i jej dziennikarzy jeszcze przed publikacją reportażu. Mimo że jest na zagranicznych wakacjach z rodziną, trzykrotnie odnosił się do materiału telewizji, wracając do narracji o likwidacji TVN.

Ryszard Petru obnaża programowe słabości Konfederacji

W reportażu można było zobaczyć archiwalne wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji. Przypomina je Marcin Kącki, dziennikarz i autor książki „Chłopcy. Idą po Polskę”. Przypomina je również w Kanale Sportowym Piotr Liroy Marzec, współpracujący wcześniej z Konfederacją i mówiący o prorosyjskich słabościach Konfederacji.

– Bardziej od reportażu i spraw światopoglądowych zaszkodzi Konfederacji obnażenie fikcyjności jej programu gospodarczego – mówi nam Artur Dziambor, lider Wolnościowców, były poseł Konfederacji.

Ryszard Petru jest jednym z ekonomistów, którzy w starciu z przedstawicielami Konfederacji wytykają nieścisłości programu ugrupowania. Najpierw zrobił to w debacie z Mentzenem w Radiu RMF FM, a później w Polsat News wytknął Michałowi Wawrowi, skarbnikowi Konfederacji, że „chcąc limitów zezwoleń na pracę w Polsce, gdy jest niedobór pracowników, doprowadzicie do zwiększenia kosztów pracy”. Zwrócił uwagę, że formacja nie przedstawia danych, jak doprowadzi do tego, że „domy i mieszkania będą tańsze o 30 proc.”. Ekonomista nie uzyskał też odpowiedzi na pytania, „kto będzie płacił minimalną emeryturę przedsiębiorcom, jeśli ci przestaną płacić ZUS”. Efekt? Mentzen nie przyjmuje już zaproszeń na kolejne debaty z Petru.