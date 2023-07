Premier i prezydent nie mają powodów do zadowolenia z notowań, które otrzymują od Polaków. Wyraźna przewaga osób negatywnie oceniających ich działania to na progu kampanii do parlamentu zła wiadomość dla całego obozu władzy.

Prezydenta pozytywnie ocenia 39,7 proc. badanych (w tym 15,5 proc. „zdecydowanie dobrze", reszta „raczej dobrze”) Premier ma 34,2 proc. wskazań pozytywnych (w tym 15,3 proc. zdecydowanie na plus). Zatem nawet wśród osób popierających obu polityków odsetek twardych zwolenników nie jest zbyt wysoki.

Odwrotna sytuacja jest wśród krytyków Dudy i Morawieckiego. Prezydent ma 45,5 proc. wskazań zdecydowanie negatywnych i 14 proc. raczej negatywnych (razem 59,6 proc). Premiera zdecydowanie źle ocenia 57,7 proc., a 6,5 proc. raczej negatywnie (razem 64,2 proc.).

W badaniu IBRiS sprzed trzech lat po starcie nowego politycznego rozdania, czyli we wrześniu 2020 roku, po wyborach prezydenckich, obaj politycy notowali znacznie wyższe oceny.