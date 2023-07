Kosiniak-Kamysz chce od UE 20 tys. euro za każdego Ukraińca w Polsce

- Ja jako jedyny z opozycji demokratycznej poszedłem (na spotkanie z Mateuszem Morawieckim - red.) i przedstawiałem nasze projekty. Ktoś też musi mieć na opozycji odwagę - mówił Kosiniak-Kamysz.

Przewozy osób. Poprawka PSL ws. kierowców

Prezes PSL był w Radiu Zet pytany, co wywalczył. - Wywalczyłem możliwość prezentacji i przekonywanie np. do naszej poprawki w Senacie, w której zgłaszamy, żeby kierowcy taksówek, kierowcy przewozów osób albo mieli polskie prawo jazdy, albo zdali egzamin z języka polskiego, żeby zapewnić więcej bezpieczeństwa - odparł.

Na uwagę, że premier nie zadeklarował, że senatorowie PiS poprą tę poprawkę Władysław Kosiniak-Kamysz zapytał prowadzącą program, czy uważa, że "od razu każdy wykłada karty na stół". - Każdy walczy o swoje. Teraz jest czas prekampanii wyborczej, prezentujemy swoje pomysły - dodał.

Kosiniak-Kamysz: Ukraińcy mają dostęp do świadczeń socjalnych

- My mamy wniosek do premiera, żeby wysłał fakturę do Komisji Europejskiej za utrzymanie Ukraińców w Polsce, dla polskich przedsiębiorców, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych, dla tych wszystkich, którzy to robią - przekazał.

- To będzie około 20 tysięcy euro za każdego Ukraińca w Polsce. Bo przecież dostają 500+, mają dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia, do wielu świadczeń socjalnych, do żłobków, szkół, przedszkoli. (Na) to składamy się z naszych podatków - podkreślił lider ludowców.