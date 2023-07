Wąsik w odpowiedzi na interpelację posłanki podał, że SOP liczył w latach 2018-2022 od 1998 do 2183 funkcjonariuszy. W 2022 roku funkcjonariuszy SOP było 2104.

W ilu kolizjach brały udział pojazdy SOP w ostatnich pięciu latach?

Z tego uprawnienia do kierowania uprzywilejowanymi pojazdami posiadało od 637 do 708 funkcjonariuszy. W 2022 roku takich funkcjonariuszy było 700.



W odpowiedzi na liczbę kolizji z udziałem samochodów SOP w latach 2018-2022 Wąsik podał, powołując się na dane samej formacji, że w 2018 roku było ich 32, w 2019 - 63, w 2020 - 45, w 2021 - 29, a w 2022 - 32. Łącznie w latach 2018-2022 pojazdy SOP uczestniczyły w 201 kolizjach. Średnia wynosi zatem ok. 40 kolizji rocznie co przekłada się na jedną kolizję z udziałem pojazdu SOP co 9 dni.



Wąsik nie odpowiedział na pytanie o liczbę samochodów, którymi dysponowała w latach 2018-2022 SOP zasłaniając się tym, że jest to informacja niejawna.