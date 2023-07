Ryzykowna gra Tuska

Jej średnie notowania od tamtego czasu podwoiły się, rosnąc o 5,8 pkt i sięgając 11,5 proc. Łącznie populistyczna prawica notuje 46,1 proc. poparcia, co jest najlepszym wynikiem od września 2020 r. Jak przełożyłoby się to na składu Sejmu? Obecnie opozycja ma szanse na około 214 mandatów, choć w październiku mogła liczyć na 240 – nawet w ówczesnym niekorzystnym dla przeliczeń głosów na mandaty formacie czterech bloków. Tym samym – mimo przewagi sondażowej 47,3 do 46,1 proc. – za sprawą metody D’Hondta opozycji demokratycznej do większości zabrakłoby obecnie 17 mandatów.

Jaka była przyczyna roztrwonienia przez całą przewagi w zaledwie kilka miesięcy? Z pewnością znaczenie miała wyrazista kampania Konfederacji w mediach społecznościowych oraz koszty zaangażowania po stronie Ukrainy, której Konfederacja jako jedyna jednoznacznie nie poparła. Także pogarszanie się sytuacji gospodarczej sprzyja ugrupowaniom antysystemowym.

Być może równie ważne było to, co działo się wewnątrz samej opozycji. Centralną postacią po tej stronie stał się Donald Tusk, do którego w przeprowadzonym już po marszu 4 czerwca sondażu IBRiS dla Onetu nieufność deklarowało 60 proc. Polaków. Politolog prof. Antoni Dudek wielokrotnie zwracał uwagę, że Tusk jest politykiem na tyle niepopularnym, że dla opozycji żadną wartością dodaną nie będzie.

Wyrazistość Tuska i jego odwieczny spór z Jarosławem Kaczyńskim nie mogły skutkować niczym innym, jak tylko nasileniem polaryzacji. Notowania KO lekko rosną, ale wyborcy mający do niej stosunek niechętny i zaczynają coraz wyraźniej skupiać się wokół formacji zajmującej przeciwny wobec niej biegun: przy zużyciu się PiS tę rolę dla dużej części elektoratu zaczyna spełniać Konfederacja.

Nie jest przypadkiem, że notowania opozycji demokratycznej znalazły się na równi pochyłej, kiedy jesienią Tusk rozpoczynał objazd po Polsce, po czym w grudniu postawił Polsce 2050 oraz PSL ultimatum w sprawie jednej listy opozycji. Młodsi wyborcy coraz częściej wolą głosować na niechętnego Tuskowi Mentzena niż na Hołownię czy Czarzastego, którzy zapowiadają wejście z nim w koalicję.