Jan Maria Jackowski: Polaryzacja między PiS i PO? Na tym korzysta Konfederacja

- Donald Tusk musi o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę, że część zwolenników Konfederacji to byli wyborcy PO. Dlatego, musi podjąć z nimi dialog, żeby zatrzymać odpływ elektoratu ze swojej partii. Jest to jedna z przyczyn, dla których retoryka KO jest inna, niż ta do której byliśmy przyzwyczajeni - uważa parlamentarzysta.

Były senator PiS: Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawia zmiany

Jackowski przekonywał, że "Polacy oczekują zmiany, ale PiS takiej nie przedstawia".

- To podobna sytuacja jak w roku 2015, gdzie wyraźnie oczekiwania była zmiana. Ona nastąpiła, ponieważ wtedy PiS rzeczywiście wystąpił ze świeżymi i nośnymi postulatami programowymi. Przez pierwsze dwa lata były one realizowane - przynajmniej w aspekcie społecznym. Jednak, teraz PiS serwuje odgrzewane kotlety i wraca do chwytów z 2015 roku. A opozycja pozostaje reaktywna wobec agendy narzucanej przez PiS - stwierdził polityk.

- Jest też spore grono osób, które ma dosyć retoryki Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS-u wychodzi na trybunę i mówi, że musimy zwiększyć bezpieczeństwo Polski - tak jak gdyby to były pierwsze sto dni jego rządów, a nie osiem lat - dodał.