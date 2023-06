Unia Europejska wobec Rosji: Były sankcje, będą kary

Pytanie jednak, co zrobić z zyskami, które pochodzą z inwestowania tych pieniędzy? Popierany przez Polskę i kilka innych krajów pomysł wykorzystania zysków z zamrożonych aktywów oligarchów i firm rosyjskich nie spotkał się z uznaniem większości. Zresztą to nieduża kwota, bo zamrożonych jest 27 mld euro, a więc zyski od nich nie są znaczące.

Spór o rosyjskie lokaty

Natomiast Bruksela poważnie zastanawia się, jak potraktować unieruchomione pieniądze Banku Rosji, których jest w UE 200 mld euro. Jest to głównie problem Belgii, której bank centralny ma u siebie rezerwy rosyjskie na kwotę 190 mld euro. One jednak mają zupełnie inny status międzynarodowy niż aktywa prywatne. Nawet inaczej się nazywają. Prywatne są aktywami zamrożonymi, a publiczne – unieruchomionymi.

– Nierozważne sięgnięcie do nich stworzy niesłychanie niebezpieczny precedens prawny, bo naruszy suwerenność innego państwa – tłumaczy nieoficjalnie jeden z dyplomatów. Wątpliwości ma też Europejski Bank Centralny, którego prezes Christine Lagarde przestrzegła, że wykorzystanie tych pieniędzy może mieć negatywne konsekwencje dla międzynarodowego statusu euro. Zwolennicy tego pomysłu argumentują jednak, że to przesadzone obawy, bo już samo unieruchomienie aktywów Banku Rosji po agresji na Ukrainę było precedensem, a jednak nie doprowadziło do ucieczki rezerw innych państw z UE. Ale wszyscy zgadzają się, że opcja wykorzystania tych pieniędzy musi być bardzo dobrze przygotowana od strony prawnej, żeby nie dać podstaw do oskarżania UE o sięganie do pieniędzy państw trzecich.

Dlatego Bruksela rozważa opcję opodatkowania zysków uzyskiwanych z inwestowania tego rosyjskiego kapitału. Konkretne opcje mają być przedstawione w lipcu. Dyplomaci nieoficjalnie podkreślają, że celem jest skoordynowanie tej decyzji z państwami należącymi do G7. – Żeby nie było tak, że my ponosimy ryzyko, a potem kapitały innych państw uciekają do USA – tłumaczy nam jeden z dyplomatów. Sama Belgia, w której te aktywa są przetrzymywane, popiera prace KE. – To byłoby logiczne – powiedział premier tego kraju Alexander De Croo pytany o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich pieniędzy na odbudowę Ukrainy.