Polityczna gra o chińskie wpływy. Senat naprawi błąd Sejmu i ochroni port kontenerowy w Gdyni

Na ile firma jest zależna od chińskich władz? Jak pisały przed rokiem we wspólnym materiale śledczym portale Oko.press i Frontstory.pl, „na podstawie publicznie dostępnych informacji nie sposób ustalić z całą pewnością, czy komórki Chińskiej Partii Komunistycznej działają wewnątrz Hutchisona”, jednak ich zdaniem istnieją powiązania nieformalne. W dodatku wkrótce duża część akcji Hutchisona może trafić do koncernów COSCO oraz China Merchants, kontrolowanych przez chiński rząd. Chińczycy od lat znani są zaś z inwestowania w światowe porty.

Jak to możliwe, że ustawa korzystna dla Chińczyków przeszła przez Sejm, i to przytłaczającą większością, z głosami niemal całej opozycji? – To wina pośpiesznego i chaotycznego stanowienia prawa – komentuje posłanka niezrzeszona Hanna Gill-Piątek.

Zareagować postanowił Senat, który w ostatni czwartek zaproponował poprawki do ustawy. Zgodnie z nimi osoby fizyczne i spółki spoza Unii Europejskiej i NATO będą potrzebowały zezwolenia „właściwego organu administracji publicznej”, by móc przekształcić we własność użytkowanie wieczyste terenu z infrastrukturą krytyczną. Takiej zgody mają też potrzebować spółki z UE i NATO kontrolowane przez kapitał spoza tych terytoriów.

Senator KO Janusz Pęcherz, który pracował nad poprawkami, mówi, że pismo ambasadora USA nie było jednym powodem decyzji izby wyższej. – Dostaliśmy też wiele innych sygnałów, m.in. z samorządów – relacjonuje.

– Podstawowym motywem, jakim się kierowaliśmy, było zabezpieczenie polskich interesów. Mamy już kapitał chiński w kluczowym porcie. Mogę sobie wyobrazić podobne działania ze strony kapitału, który ma cele wrogie wobec Polski i naszych kluczowych sojuszników, np. rosyjskiego – mówi senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.