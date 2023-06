Adam Bielan o wyborach: Będziemy mieć powyżej 40 proc.

Adam Bielan podczas rozmowy mówił taże o sondażach. - Nie doszacowują nas. Jestem przekonany, że w dniu wyborów będziemy mieć „czwórkę” z przodu – wynik powyżej 40 proc. - powiedział. Jako dodał, od kiedy szefem sztabu wyborczego jest Joachim Brudziński, to spotkania odbywają się bardzo często.

Polityka zapytano o sondaż opublikowany przez „Gazetę Wyborczą”, z którego wynika, że opozycja otrzymałaby 232 mandaty, gdyby poszła na jednej liście, polityk ocenia, że „cała akcja medialna służy temu, by zmusić PSL i partię Hołowni, ewentualnie Lewicę, by formalnie przyszli pod płaszcz Tuska”. - Odkąd Tusk wrócił do polskiej polityki, zajął funkcję szefa PO było wiadomo, że najpierw uporządkuje sytuację we własnej partii, a potem będzie starał się dominować całą opozycję. I właśnie to robi - stwierdził Bielan.