Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Tu chodzi wyłącznie o formę, nie o żadną treść

Dokładnie rok po tym, jak Jarosław Kaczyński poinformował w wywiadzie dla PAP, że z tego co mu wiadomo, przestał być wicepremierem, znów został wiceszefem rządu. Chodziło o to, by wywrócić stolik. Coś zrobić, ale co, to już nie miało żadnego znaczenia – mówią Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w najnowszym odcinku podcastu „Polityczne Michałki”