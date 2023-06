- Naszym liderem, niekwestionowanym liderem, podkreślam, jest pan premier Jarosław Kaczyński. Ten etap porządkowania spraw partyjnych za nami, a to wszystko, co się dzieje wokół nas, zarówno za naszą wschodnią, jak i zachodnią granicą, (…) jak i to wszystko, co się dzieje wewnątrz naszego kraju, skłoniło kierownictwo partii do właśnie takiej decyzji - tłumaczył eurodeputowany PiS.

Brudziński dodał, że odwołani wicepremierzy „skupią się w tym momencie tylko i wyłącznie na pracy w ramach określonych resortów”. - Natomiast Jarosław Kaczyński, jako wicepremier u boku pana premiera Mateusza Morawieckiego, jest tym, który ma skonsolidować obóz Zjednoczonej Prawicy, skonsolidować pracę rządu, nadać nowe tchnienie, nową energię i też, co ważne podkreślenia i zauważenia, jaka jest różnica między nami, a totalną opozycją - przekonywał słuchaczy rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka.

Europoseł krytykuje Tuska za „przejście na stanowisko w Brukseli”

- Wszyscy pamiętamy, po dwóch kadencjach rządów Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wbrew wielokrotnym swoim zaprzeczeniem i zapewnieniom, że dla niego najważniejsza jest Polska, praca w polskim rządzie, zdecydował się przejść na stanowisko w Brukseli, gdzie tam bardzo skutecznie i niezwykle efektywnie i efektownie zabiegał o po prostu interesy Berlina - mówił europoseł, który do Parlamentu Europejskiego trafił w 2019 roku, rezygnując ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji.



- A Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu po to, żeby konsolidować naszą władzę, konsolidować te działania i - jak już powiedziałem - ciężką pracą doprowadzić do tego, aby Polacy przy urnach wyborczych, przy najbliższych wyborach parlamentarnych po raz kolejny nam zaufali - powiedział Joachim Brudziński.

Jarosław Kaczyński wicepremierem bez teki

Decyzja o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu była sporym zaskoczeniem. Pierwotnie Kaczyński miał dokończyć objazd Polski i audyt struktur partyjnych, który rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. Te plany uległy jednak zasadniczym zmianom. Inaczej niż wcześniej,