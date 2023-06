Boris Johnson sięgnął dna

Obecny premier Rishi Sunak, którego Boris Johnson po prostu nienawidzi, bo obarcza go winą za przerwanie jego wielkiej kariery politycznej, nie brał udziału w głosowaniu. Nie chciał też powiedzieć, jak by się odniósł do raportu.

Jednak po stronie Borisa Johnsona wśród wielkich polityków Partii Konserwatywnej stanął tylko Jacob Rees-Mogg, zatwardziały zwolennik brexitu, sekretarz handlu w rządzie Johnsona.

Spychając na margines Johnsona, torysi próbują uratować własną skórę. 80 proc. Brytyjczyków uważa byłego premiera za kłamcę. A Partia Konserwatywna z 28 proc. poparcia pozostaje daleko w tyle za Partią Pracy (44 proc.). Z Johnsonem na pokładzie nie ma żadnych szans na utrzymanie się na powierzchni.