Obraźliwy transparent na wiecu Tuska. Morawiecki: Łajdactwo. Budka: Reagujemy natychmiast

Wiec na placu Wolności w Poznaniu zgromadził - według organizatorów - ok. 20-30 tys. mieszkańców. - Jestem bardzo szczęśliwy, że widzę znowu tysiące Polek i Polaków, tym razem w Poznaniu - mówił, nawiązując do marszu 4 czerwca w Warszawie. - Wiele z was też tam było, mamy powód do dumy, bo pokazaliśmy całej Polsce, Europie i światu, że Polska nie śpi, że ten olbrzym naprawdę się obudził - dodał.

Głównymi tematami wystąpienia była śmierć 33-letniej Doroty w szpitalu w Nowym Targu i zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego referendum ws. przyjmowania uchodźców w Polsce. - Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. (...) To będzie referendum „albo my, albo wy” - mówił Tusk, nazywając też prezesa PiS „kieszonkowym dyktatorkiem z Żoliborza”.

Politycy Zjednoczonej Prawicy w swoich komentarzach w mediach społecznościowych skupili się na zdjęciu, udostępnionym przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na fotografii w pobliżu lidera PO widać transparent z napisem „Boże zabrałeś nie tego Kaczyńskiego”. Na kartonie znajdowała się też podobizna Teda Kaczynskiego – znanego jako Unabombera jednego z najbardziej brutalnych terrorystów w historii. Ted (właśc. Theodore) Kaczynski zmarł kilka dni temu - popełnił samobójstwo w więziennej celi.

PiS: Siewcy nienawiści

„Obrzydliwa mowa nienawiści!” - skomentował rzecznik rządu Piotr Müller. „W październiku będziemy mieć wybór. Bezpieczna, niezależna Polska rozwoju i inwestycji rządu Mateusza Morawieckiego albo nienawiść, pogarda i pycha. Wybór jest prosty” - napisała Monika Pawłowska, która do Sejmu dostała się z listy Lewicy, a później, via Porozumienie, przeszła do PiS. „Siewcy nienawiści” - to z kolei wpis Macieja Wąsika, wiceszef MSWiA. Swoje wpisy promowali hasztagiem „#TuskPrzeproś”.