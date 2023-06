Wielichowska była pytana o to czy kobiety w środę "protestowały na ulicach polskich miast przeciw urojonej rzeczywistości" - co stanowiło nawiązanie do słów Jarosława Kaczyńskiego, pytanego o protesty przed posiedzeniem klubu PiS w Sejmie.

Reklama

Śmierć 33-letniej Doroty w szpitalu w Nowym Targu. Posłanka PO: To nie urojona rzeczywistość

Do protestów kobiet w Polsce doszło po śmierci 33-letniej Doroty, pacjentki szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu, której w 20. tygodniu ciąży odeszły wody płodowe, a lekarze zdecydowali się czekać na samoistne obumarcie płodu. Sprawa zakończyła się tragicznie, kobieta zmarła na sepsę.

Jarosław Kaczyński pytany o tę sprawę powiedział, że w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego "nie ma ani słowa" o zakazie usuwania ciąży w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, i cała akcja jest "propagandowym nadużyciem".

- Takiej sprawy nie ma, jest wymyślona przez propagandę, to jest część tej urojonej rzeczywistości - powiedział prezes PiS.