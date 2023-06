- Jeżeli ktoś chce od nas uzyskać twarde deklaracje, niech zapłaci za to ustępstwami, niech zapłaci za to koncesjami programowymi na rzecz naszych wyborców i na rzecz dobra Polaków - powiedział Krzysztof Bosak. Zaapelował, by zainteresowane tym siły polityczne zgłosiły się do Konfederacji, a partia tę ofertę rozważy.

Wszyscy członkowie władz Konfederacji wystartują w najbliższych wyborach. Krzysztof Bosak

- W tej chwili do Konfederacji nikt z żadną poważną ofertą nie przyszedł, w związku z tym nie czujemy się zobowiązani do składania komukolwiek żadnych deklaracji, a naszym wyborcom składamy jedną deklarację - wszystko, co zrobimy w polskiej polityce będzie służyło realizacji programu, który deklarujemy - i ani kroku w prawo, ani w lewo, ani wstecz - mówił poseł Konfederacji. Dodał, że deklarowanie braku możliwości utworzenia po wyborach rządu z Platformą Obywatelską byłoby ze strony Konfederacji także głupim błędem negocjacyjnym.

Listy wyborcze Konfederacji - Korwin-Mikke, Braun, Winnicki?

Czy wiadomo, kto znajdzie się na listach wyborczych Konfederacji? Krzysztof Bosak poinformował, że listy "częściowo są gotowe".

- Liderzy Konfederacji, wszyscy członkowie władz Konfederacji wystartują w najbliższych wyborach - w przypadku Grzegorza Brauna to będzie ten sam okręg wyborczy co dotychczas, w przypadku Janusza Korwin-Mikkego będzie to okręg podwarszawski - poinformował poseł, p.o. prezes Ruchu Narodowego.

Przed miesiącem ówczesny prezes RN i szef sztabu Konfederacji Robert Winnicki zrezygnował z pełnienia funkcji, tłumacząc decyzję stanem zdrowia. Czy Winnicki będzie startował w wyborach?