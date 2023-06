Prezydencki projekt nowelizacji "lex Tusk" skierowany do komisji

Kolejny skład SN pyta TSUE o delegacje sędziów do Izby Cywilnej

Trzech sędziów Sądu Najwyższego, w tym dwóch delegowanych z Izby Pracy do przejściowego orzekania w Izbie Cywilnej, zwróciło się do TSUE o zbadanie ich przesunięcia oraz umocowanie do orzekania takiego mieszanego składu.