Media: Jarosław Kaczyński może wkrótce wrócić do rządu

Jak czytamy, Jarosław Kaczyński ma być już poirytowany sporami, które mają miejsce w ramach koalicji – przede wszystkim konfliktem między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą bądź premierem a Jackiem Sasinem.

Jarosław Kaczyński mówił już wielokrotnie o "wewnętrznych badaniach", które mają dawać rządzącym ok. 40 proc. poparcia. Od wielu miesięcy żaden sondaż nie daje jednak PiS samodzielnej większości. Obawy budzić ma także to, że po Marszu 4 czerwca opozycja mogła się zmobilizować do działania.