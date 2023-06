Niemiecka prasa pisze o marszu 4 czerwca. „PiS popełnił dwa decydujące błędy”

Grossmann zauważa też, że także inne partie opozycyjne odpowiedziały na wezwanie Tuska. „To pokazuje, że nasilona, przepełniona nienawiścią walka PiS może zjednoczyć opozycję. To potrzebne, przede wszystkim teraz, po wielkich obietnicach z 4 czerwca” – pisze.

Jej zdaniem kolejny problem obecnej kampanii wyborczej polega na tym, że jest w niej za dużo historii, za dużo osobistych urazów i zbyt wiele myślenia w kategoriach obozów politycznych. „O wiele za mało jest treści, takich jak: walka z inflacją, edukacja, sprawiedliwa opieka zdrowotna czy zastąpienie węgla jako źródła energii. Opozycja trwała dotąd w pozycji defensywnej, przyparta do ściany. Czas się uwolnić, czas odwrócić się od przeciwnika i zwrócić w stronę wyborców. 4 czerwca był początkiem” – konkluduje dziennikarka „Sueddeutsche Zeitung”.

Dwa wielkie błędy PiS

O niedzielnej demonstracji w Warszawie pisze także we wtorek lewicowy berliński dziennik „Die Tageszeitung” (TAZ). Jak ocenia korespondentka gazety Gabriele Lesser, do tej pory wiele wskazywało na to, że rządzący od 2015 roku PiS wygra jesienne wybory parlamentarne i umocni swoją władzę. „Partie opozycyjne wciąż były tak skłócone, że zwycięstwo z PiS i powrót do demokracji i rządów prawa wydawał się niemożliwy” – ocenia dziennikarka „TAZ” . „Ale potem PiS popełnił dwa decydujące błędy” – dodaje. Pierwszym było przeforsowanie „lex Tusk”, która umożliwi „skuteczne wykluczenie opozycjonistów z udziału w życiu politycznym”. Drugim wielkim błędem PiS było, zdaniem Lesser, opublikowanie klipu, w którym „partia wykorzystała były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz, aby odstraszyć Polaków od planowanej wielkiej demonstracji w Warszawie”.

Oburzający klip z Auschwitz

Autorka odnotowuje w tym kontekście, że klip miał być odpowiedzią na krytykowany wpis dziennikarza Tomasza Lisa na Twitterze o „komorze” dla Dudy i Kaczyńskiego. Ten jednak przeprosił potem za dobór słów, wyjaśnił, że miał na myśli cele więzienną, a nie komorę gazową i usunął post. „Nie powstrzymało to jednak sztabu wyborczego PiS przed opublikowaniem klipu z Auschwitz, zawierającego ten komentarz, mimo że nie był on już dostępny w sieci. Głównym powodem oburzenia jest jednak to, że dla PiS członkowie opozycji i w ogóle myślący inaczej są utożsamiani z esesmanami w Auschwitz lub z rosyjskimi agentami” – pisze Lesser.

Wskazuje, że wśród uczestników marszu 4 czerwca były Wanda Traczyk-Stawska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska, które podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku walczyły przeciwko niemieckim okupantom, a dziś uchodzą w Polsce za moralne autorytety.