- My nie jesteśmy na tym marszu jako Polska 2050, czy jako Trzecia Droga. My jesteśmy na tym marszu jako obywatele, którzy są oburzeni tym, co się wydarzyło. Nie zostaliśmy zaproszeni jako partia, ale jako obywatele możemy wziąć w nim udział - odpowiedziała Mucha.

Prawnicy i konstytucjonaliści, z którymi rozmawiałam twierdzą, że na podstawie tej ustawy prawdopodobnie będzie można skreślić z list wyborczych Joanna Mucha, posłanka Polski 2050

Posłanka o "lex Tusk": Będzie skazywać na niebyt w życiu publicznym

- Gdyby państwo polskie chciało normalnie działać, to nie trzeba byłoby żadnej ustawy o komisji, bo do tego są służby specjalne: wywiad, kontrwywiad, które sprawdzają czy nie ma jakiejś infiltracji. Ta komisja jest pokazaniem porażki funkcjonowania państwa w sferze bezpieczeństwa. Nie jest po to, aby badać rosyjskie wpływy - ta komisja jest po to, aby w sposób inkwizycyjny, ona naprawdę działa jak Święta Inkwizycja, wskazać winnych. To jest niesamowite w tej komisji: może skazać kogoś na niebyt w życiu publicznym tylko ze względu na swoje przekonania - oceniła.

Na uwagę, że w opinii PKW "środek zapobiegawczy" jaki może nałożyć komisja, w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet na 10 lat, nie wyklucza startu w wyborach do parlamentu, posłanka odparła, że "przeprowadziła ostatnio rozmowę z kilkoma bardzo dobrymi konstytucjonalistami, prawnikami" i "oni wszyscy twierdzą, że na podstawie tej ustawy prawdopodobnie będzie można skreślić z list wyborczych".

- Te decyzje będzie podejmował okręgowy oddział PKW. Chciałabym wierzyć, aby w pełni stosował się do tego co powie góra. Tego nie jestem na 100 proc. pewna - stwierdziła też.

- Ja mam wrażenie, że skreślanie z list wyborczych będzie możliwe - dodała.