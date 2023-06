- Jak we Francji powołuje się komisję śledczą Zgromadzenia Narodowego, badającą ingerencję obcych państw na francuską politykę i ta komisja wzywa Marine Le Pen, to wtedy jest dobrze. A jak my chcielibyśmy sprawdzić, o czym Putin rozmawiał z Tuskiem na molo, to już nie wolno. Zresztą jeszcze 2022 r. Donald Tusk i Borys Budka postulowali powołanie komisji śledczej ds. rosyjskich wpływów w Polsce. A teraz, kiedy my tworzymy komisję w tej sprawie – oni protestują. Trochę dziwne, prawda? - pyta szef rządu.

Rozmowa na molo między Tuskiem a Putinem, o której mówi Morawiecki, odbyła się 1 września 2009 roku, w czasie obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tusk twierdził, że miała charakter kurtuazyjny.

Przyjadą, pomaszerują i się rozejdą Mateusz Morawiecki, premier, o marszu 4 czerwca

Dopytywany o uprawnienia komisji i o to, że może ona zakazać Tuskowi pełnienie niektórych funkcji publicznych nawet na 10 lat, Morawiecki mówi o "napięciu w otoczeniu opozycji".



- Kiedy Donald Tusk na wewnętrznych spotkaniach z dziennikarzami pewnej stacji telewizyjnej mówi, co zrobi z nami po ewentualnie wygranych wyborach, to jest w porządku? A kiedy demokratycznie wybrana większość parlamentarna chce zadać kilka ważnych pytań, to jest zamach na demokrację? Spokojnie. Uderz w stół, a nożyce się odezwą - mówi.



Na pytanie jaki komunikat pójdzie w świat po powołaniu komisji, Morawiecki odpowiada, że "chciałby, żeby to był komunikat o tym, że Polska ma odwagę całkowicie wyplenić rosyjskie wpływy".