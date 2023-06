Za przyjęciem ustawy zagłosowało 314 kongresmenów, przeciw było 117. Partia Republikańska dysponuje 222 głosami w izbie niższej Kongresu, 213 mandatów ma Partia Demokratyczna.

Przeciw ustawie było prawe skrzydło Partii Republikańskiej - zaznacza Reuters.

Biden się cieszy, apeluje do Senatu

Zawieszenie limitu długu jest konieczne, aby USA uniknęły niewypłacalności, która - według informacji Departamentu Skarbu - grozi Waszyngtonowi już 6 czerwca.

- To porozumienie jest dobrą wiadomością dla Amerykanów i amerykańskiej gospodarki - oświadczył po głosowaniu Biden. - Wzywam Senat do przyjęcia ustawy tak szybko, jak to możliwe - dodał.



Porozumienie ws. zawieszenia limitu długu jest efektem kompromisu pomiędzy Bidenem a liderem Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów, Kevinem McCarthym. W Izbie Reprezentantów przeciwko ustawie głosowało 71 przedstawicieli prawego skrzydła Partii Republikańskiej. Ustawa została jednak przyjęta ponieważ poparło ją 165 kongresmenów Partii Demokratycznej, których głosy, wraz z głosami 149 kongresmenów Partii Republikańskiej, zapewniły większość konieczną do jej przyjęcia.