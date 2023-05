Prezydent Łotwy sprawuje urząd przez czteroletnią kadencję. Rolą prezydenta jest reprezentowanie kraju w stosunkach międzynarodowych, prezydent jest też zwierzchnikiem Sił Zbrojnych a w czasie wojny wyznacza Naczelnego Wodza. Prezydent dysponuje prawem łaski. Może też zwołać nadzwyczajne posiedzenie rządu (rodzaj polskiej Rady Gabinetowej), któremu przewodniczy.

Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, może też odesłać przyjętą ustawę do parlamentu, by ten jeszcze raz ją rozpatrzył. Jeśli parlament nie naniesie poprawek do ustawy i znów skieruje ją do prezydenta, głowa państwa nie może już zgłaszać obiekcji wobec niej.