Thun o "lex Tusk": Coś ohydnego, opozycja zjednoczona przeciw

Thun skrytykowała też Donalda Tuska za to, że ten nie zaprosił na marsz 4 czerwca partii politycznych. - Nie czujemy się urażeni, ale wyproszeni - stwierdziła w kontekście stosunku Polski 2050 do organizowanego przez PO marszu. - Ja uważam, że to jest jeszcze do uratowania - jest jeszcze moment, aby organizator wyciągnął rękę - dodała przekonując, że Tusk powinien zaprosić na marsz również partie polityczne.

Thun zadeklarowała jednocześnie, że ona na marsz 4 czerwca się wybiera.

- Demokracja na tym polega, aby dać wyborcy wybór, szczególnie w wyborach do parlamentu krajowego - mówiła też Thun o ewentualnym powstaniu jednej listy wyborczej. - To jest kwestia techniki - czy iść szerokim frontem, czy iść wąską szpicą, czy z trzech stron go atakować - dodała przypominając, że jeden blok opozycji na Węgrzech wyraźnie przegrał z Fideszem Viktora Orbana, a w Czechach opozycja idąc do wyborów w dwóch blokach wygrała z partią premiera Andreja Babisza.