USA unikną niewypłacalności: Jest porozumienie ws. limitu długu

Negocjacje w sprawie podniesienia limitu długu w USA trwały tygodniami. Obie strony miały odmienną wizję tego, jak naprawiać finanse publiczne kraju - administracja Bidena chciała podniesienia podatków, zwłaszcza dla najbogatszych Amerykanów, Partia Republikańska nalegała na redukcję wydatków.



- Apeluję do obu izb (Kongresu), aby przyjęły to porozumienie - mówił Biden dodając, że ma nadzieję, iż McCarthy dysponuje większością w Izbie Reprezentantów, by przegłosować wynegocjowaną umowę.

Co przewiduje porozumienie ws. limitu długu?

Porozumienie spotkało się z krytyką radykalnych polityków obu partii, ale Biden i McCarthy liczą, że będą dysponować większością niezbędną do jego przegłosowania w obu izbach.



Umowa zawiesza limit zadłużenia do 1 stycznia 2025 roku, ogranicza wydatki budżetowe w latach 2024 i 2025, przyspiesza wydawanie pozwoleń na niektóre projekty energetyczne i wprowadza dodatkowe wymagania wobec Amerykanów korzystających ze świadczeń pomocowych.

Negocjacje w sprawie podniesienia limitu długu w USA trwały tygodniami

99-stronicowe porozumienie przewiduje wydatki rzędu 886 mld dolarów na bezpieczeństwo w roku fiskalnym 2024 i ponad 703 mld dolarów wydatków na cele niezwiązane z bezpieczeństwem w tym samym roku. W porozumieniu zapisano też zgodę na 1-procentowy wzrost wydatków na bezpieczeństwo w roku fiskalnym 2025.