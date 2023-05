Dolniak: W normalnym państwie Ziobro zostałby dawno zdymisjonowany

- Na posiedzeniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłowie Suwerennej Polski głosowali za tym projektem. To pokazuje, że projekty ustaw dotyczące ważnych tematów są elementem politycznych układów. Politycy ugrupowań rządzących toczą w ten sposób walkę o wpływy w TK i o miejsca na listach wyborczych. To pokazuje również jak nisko zeszli rządzący w walce o wpływy. Przed kamerami możemy zobaczyć walkę pomiędzy ministrem Ziobro i premierem Morawieckim. W normalnym państwie, minister, który sprzeciwia się decyzjom premiera i krytykuje go, zostałby dawno zdymisjonowany - podkreśliła parlamentarzystka.

Czytaj więcej Polityka "Zmusić ustawą TK do wydania określonego orzeczenia". Ziobryści poparli projekt - Chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej, (...) więc potrzeba starannej analizy ekspertów, debaty to są bajki - mówił w Sejmie poseł klubu PiS Tadeusz Cymański podczas pierwszego czytania projektu, który ma zmniejszyć minimalny skład Trybunału Konstytucyjnego, aby ten mógł orzekać bez szóstki tzw. buntowników.

Dolniak podkreśliła, że "TK musi sprawnie funkcjonować i być w pełni niezależny od nacisków politycznych".

- Wydaje się, że TK jest organem bardzo odległym od zwykłego obywatela, ponieważ nie ma się z nim styczności na co dzień. Ale tak naprawdę jest to jedna z ważniejszych instytucji, ponieważ każdy z nas może się do niej odwołać i złożyć skargę w sytuacji, gdy nasze prawa są łamane. Przykładem dużego znaczenia tego organu, może być jego orzeczenie ws. aborcji, które wpłynęło na miliony kobiet - zaznaczyła posłanka.