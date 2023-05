Długa ścieżka do KPO. Przełom może nie nastąpić przed wyborami

Wszystko wskazuje na to, że w piątek Sejm może przyjąć ustawę, która zmniejszy liczbę sędziów w Trybunale Konstytucyjnym potrzebnych do wydania wyroku, z 11 do 9. Nie jest to do końca pewne, bo ustawa – co opisywała już „Rzeczpospolita” – jest swego rodzaju kartą przetargową między PiS a Suwerenną Polską w kontekście list wyborczych. Ale we wtorek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ustawę zaopiniowała pozytywnie, a ludzie Zbigniewa Ziobry głosowali razem z PiS. – Planujemy głosowanie tej ustawy w ramach tego posiedzenia – potwierdził w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek.

750 dni hańby

O trwającej blokadzie środków z KPO przypomina od czasu do czasu opozycja. – 750 dni hańby, 750 dni bez środków z Funduszu Odbudowy. Premier Morawiecki i minister Ziobro zachowują się jak chłopcy w krótkich spodenkach, obrażają się, a Polacy pieniędzy nie widzą – mówił z sejmowej trybuny w środę Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Gawkowski miał ze sobą też planszę z hasłem o tej samej treści.

W ubiegłym roku PiS zaprezentowało, a później – na początku 2023 roku – złożyło ustawę o Sądzie Najwyższym, która miała doprowadzić do odblokowania KPO. Ustawa jednak została wysłana przez prezydenta – ku zaskoczeniu PiS – do TK, gdzie utknęła. PiS – o czym pisała kilka miesięcy temu „Rzeczpospolita” – liczyło na to, że impas w TK zostanie przełamany, a Trybunał wyda wyrok w tej sprawie do końca kwietnia. Tak się jednak nie stało. I dlatego Sejm zajmuje się teraz ustawą, która ma obniżyć liczbę sędziów potrzebnych do wydania wyroku z 11 do 9. Bunt w TK podniosło 6 sędziów na 15.

Wąska dróżka

Mimo że ustawa o TK może trafić do Senatu już w najbliższy piątek, nasi rozmówcy z klubu PiS są bardzo ostrożni, gdy pytamy o realne szanse na to, że do październikowych wyborów KPO zostanie rzeczywiście odblokowany.