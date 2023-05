Wybory parlamentarne mogą odbyć się jesienią w czterech terminach - 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Wynika to z konstytucji, która mówi, że wybory muszą przypadać na "dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu."

Według Onetu PiS chce, aby wybory odbyły się w pierwszym możliwym terminie - 15 października. Informację tę potwierdziły Onetowi źródła w centrali PiS, Kancelarii Premiera oraz Pałacu Prezydenckim.

W przekonywanie prezydenta, by zarządził wybory na 15 października, zaangażowani mieli zostać najważniejsi politycy PiS. Zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma czas do 12 sierpnia na decyzję o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu.



Preferowana data wyborów ma - jak pisze Onet - pomóc w mobilizacji prawicowego i konserwatywnego elektoratu.