Mołdawia. Wyślizgiwanie się z objęć kremlowskiego imperium

Obecnie Mołdawia ogłosiła również, że przestała zależeć od dostaw rosyjskiego gazu i „jest zintegrowana z europejską siecią energetyczną, zarówno technicznie, jak i handlowo”. Eksperci wskazują też, że jedynie 5 proc. mołdawskiego eksportu przypada na Rosję, co również ją uniezależnia od Kremla.

– Kiszyniów obecnie gotów jest wypowiadać wybiórczo niektóre porozumienia, na przykład o udziale w instytucjach politycznych WNP. Ale przy okazji rozlegają się gromkie oświadczenia, które władze najwyraźniej uznają za konieczne – wyjaśnia politolog Cornel Ciuria.

– Myślę, że to po to, by przekonać partnerów, a przede wszystkim Ukrainę, że jej tyły są chronione – dodaje. Mimo to Moskwa nie spieszy się z uznaniem Kiszyniowa za „państwo nieprzyjazne”. – Nie przekraczamy rosyjskich „czerwonych linii”: nie rezygnujemy z neutralności, nie ogłaszamy gotowości wstąpienia do NATO. Nie dajemy więc pretekstu do zaostrzania stosunków – sądzi.

Ale władze w Kiszyniowie od dłuższego czasu uważają, że Rosja prowadzi przeciw nim „wojnę hybrydową” przy pomocy miejscowych ruchów prorosyjskich i separatystycznych. W autonomicznej części kraju, Gagauzji, wybory miejscowego szefa władz wykonawczych (baszkana) wygrała właśnie Jelena Gucuł, przedstawicielka opozycyjnej partii Szor oligarchy Ilana Szora. Od jesieni ubiegłego roku partia prowadzi „bezterminowy protest” przeciw obecnym, proeuropejskim władzom, licząc, że zostaną one w końcu obalone z powodu pogarszania się warunków życia.

Wygranie wyborów w Gagauzji przez przedstawicielkę Szora doprowadzić może do stałego napięcia między autonomią i władzami centralnymi, kolejnego konfliktu po Naddniestrzu. Gagauzja leży tuż obok separatystycznego regionu, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Jest też bezpośrednim zapleczem ukraińskiej Odessy.