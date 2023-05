Tusk proponuje 800plus od 1 czerwca. Minister: Trudno mu poprzeć 500plus

Czytaj więcej Polityka Tusk proponuje 800 plus od czerwca. PiS odrzuca taką możliwość - Nasza polityka jest przemyślana, konsekwentna i ten plan realizacji od 1 stycznia jest najbardziej optymalny. Od 1 stycznia dlatego, że tak mamy zaplanowane w planie budżetowym - mówi o dacie wprowadzenia świadczenia 800 plus minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister odniósł się także do pomysłu Donalda Tuska o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych.

- Gdy rządził Donald Tusk podwyżka kwoty wolnej od podatku w czasie ośmiu lat wynosiła 2 zł - my podnieśliśmy ją z 3 900 do 30 tysięcy. A teraz stwierdza, że trzeba ją podnieść jeszcze o sto procent. Wszyscy ludzie, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie są praktycznie zwolnieni z podatku. To jest rewolucja w stosunku do tego co było - uważa przedstawiciel rządu.

Buda został następnie zapytany o to, czy inflacja nie pożera tego, co społeczeństwo uzyskuje z programów socjalnych.

- Skumulowana inflacja do 2022 roku wynosi 28,8 proc. W ramach 800 plus mamy 60 proc. waloryzacji. Gdy weźmiemy pod uwagę cały 2023 roku, to i tak ludzie uzyskują więcej. 800 plus w 2024 roku będzie oznaczać więcej pieniędzy, niż 500 plus w 2015 roku - stwierdził minister.