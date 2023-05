Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Programie 1 Polskiego Radia mówił między innymi o programach dotyczących bezpłatnych leków, które mają zostać rozszerzone o nowe grupy pacjentów. - Od 2016 roku istnieje program "Darmowe leki dla seniorów", to była nasza obietnica wyborcza i ją zrealizowaliśmy - powiedział polityk. - Na ten cel wydaliśmy 4,5 mld zł. Miesięcznie korzysta z tego od miliona do 1,2 mln seniorów z grupy 75+, to ponad 400 mln opakowań leków darmowych leków dla seniorów - dodał.

Jak wyjaśniał wiceminister, nowe grupy pacjentów 65+ i poniżej 18 lat wiązać się będą też z nowymi listami bezpłatnych leków. - To leki refundowane, które są na specjalnej liście. Znajdują się tam dzięki rekomendacji Agencji Badań Medycznych, to głównie leki dla osób przewlekle chorych, czyli te leki, które trzeba przyjmować codziennie - podkreślił Kraska.

Polityk podkreślił, że nowe programy są wynikiem rozmów z Polakami. - To dość duży wydatek finansowy, to podkreślali w czasie naszych spotkań w całym kraju emeryci i renciści - stwierdził wiceminister zdrowia.

Jak zaznaczył Waldemar Kraska, „będą dodane też leki w liście dla najmłodszych, do 18 roku życia, bo to są inne leki niż w liście dedykowanej osobom starszym”. - Być może pojawią się także antybiotyki - zapowiedział. - Jeżeli spojrzymy, ile osób obejmą bezpłatne leki, to grupa 75+ to 2,5 mln osób, 65-75 lat to 4,5 mln, dzieci to 7 mln, czyli ponad 14 mln Polaków skorzysta z bezpłatnych leków - podsumował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.