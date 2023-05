Emmanuel Macron nie chce już zielonej rewolucji

Jednak sprawa jest też przesądzona w Radzie UE. Tu, obok Olafa Scholza, Macron jest najbardziej wpływowym przywódcą w Unii. Jego zwrot oznacza, że poza niemieckim kanclerzem (stoi na czele rządu z udziałem Zielonych) tylko premier Hiszpanii Pedro Sánchez i Holandii Mark Rutte wśród czołowych krajów członkowskich mogą jeszcze pchać na rzecz „Fit for 55”. Znów za mało, aby odnieść sukces.

Wreszcie w samej Komisji Europejskiej jej przewodnicząca Ursula von der Leyen zawdzięcza swoje stanowisko Macronowi. I bez niego nie ma co marzyć o nowej kadencji. Sam Thierry Breton, komisarz ds. jednolitego rynku, już wcześniej wyrażał sprzeciw wobec wprowadzeniu w 2035 r. zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych w UE. Dyrektywa, która zawiera klauzulę rewizyjną, zapewne nie zostanie więc wprowadzona w życie.

Plan ekologiczny Macrona to część szerszej strategii reindustrializacji Francji. Udział przemysłu w dochodzie narodowym spadł tu do 18 proc. PKB wobec 36 proc. w Polsce czy 28 proc. w Niemczech. Zdaniem prezydenta to lekcja, jaką należy wyciągnąć tak z pandemii, jak i wojny w Ukrainie. Oba te doświadczenia pokazały, że Francja, ale i szerzej zjednoczona Europa, nie może polegać na zagranicznych producentach podstawowych dóbr. Chodzi jednak także o odbudowie pokoju społecznego nad Sekwaną, gdzie reforma emerytalna wywołała niezwykle gwałtowne protesty.

– Jesteśmy zdecydowani odbudować francuski przemysł i rozwinąć potęgę gospodarczą. To pozwoli nam wzmocnić nasze usługi publiczne i zainwestować w naszą przyszłość. W 2022 r. według Ernst and Young Francja była po raz czwarty z rzędu najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie dla inwestycji zagranicznych – pisze Macron.

Dziś kolejne normy ekologiczne wprowadzane przez Unię służą przede wszystkim chińskim producentom, którzy dzięki wsparciu własnych władz uzyskali dużą przewagę w produkcji aut elektrycznych, instalacji do produkcji energii wiatrowej czy słonecznej. Paryż chce jednak z tym skończyć. Do końca roku kraj, pierwszy wśród „27”, wprowadzi system uzależniający subwencje do zakupu aut o napędzie elektrycznym od tego, czy zostały wytworzone w Unii. Na subwencje, w tym fiskalne, będą mogły liczyć firmy, które inwestują w rozwiązania ekologiczne na terenie jednolitego rynku. To ma być odpowiedź na plan masowego wsparcia dla inwestycji w USA ogłoszony przez Joe Bidena, ale także podobną politykę prowadzoną od lat przez Chiny.

Inicjatywy wewnątrz Francji wpisują się w jeszcze szerszy plan unijny, który Macron przedstawił w „Financial Timesie”. Opiera się on na pięciu filarach. Pierwszy to poprawa konkurencyjności unijnego przemysłu poprzez dalszą integrację jednolitego rynku. Drugi to budowa polityki przemysłowej na poziomie Unii, w tym wsparcie z pieniędzy publicznych najbardziej wydajnych półprzewodników. Dalej Macron proponuje ochronę strategicznych gałęzi europejskiego przemysłu przed przejęciem przez kapitał spoza Wspólnoty, zaczynając od Chin. Czwarty filar to wzajemność: przed firmami z krajów, które nie stosują choćby unijnych norm ekologicznych, jednolity rynek nie może stać otworem. Wreszcie Bruksela musi zdaniem Macrona współuczestniczyć w takim ukształtowaniu światowego systemu gospodarczego, aby było to zgodne z własnymi interesami.