Falej: Błaszczak wrzucił wojsko pod rozpędzony czołg

Zdaniem posłanki, "minister obrony wepchnął polskie siły zbrojne pod rozpędzony czołg".

- W zeszłym roku pan Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak zapewniali nas, że mamy świetne systemy ostrzegawcze i obrony przeciwrakietowej. Okazuje się, że te systemy nie działają, jeżeli prawdą jest to co mówi pan minister, że wojsko nie wywiązało się z obowiązku poinformowania o tym co się stało. Jednak świadczy to źle o panie ministrze, a nie o wojsku. To rządzący zapewniali, że mamy system, który wyłapie wszystkie obiekty latające nad naszym niebem. Minister broni się szkalując wojsko i obniżając jego morale, które powinny być jak najwyższe z uwagi na wojnę u naszego wschodniego sąsiada - podkreśliła parlamentarzystka.

Czytaj więcej Wojsko Błaszczak wskazuje winnego. Według ministra to dowódca operacyjny Szef MON zarzucił dowódcy operacyjnemu rodzajów sił zbrojnych, że nie poinformował go o tym, że w polską przestrzeń powietrzną wleciała ze wschodu rakieta manewrująca. O losie generała zdecyduje prezydent Andrzej Duda.

Falej podkreśliła, że "rządzący nie chcą wyciągać wniosków, tylko wolą zrzucać winę na żołnierzy, by nie ponosić politycznej odpowiedzialności".

- Rządzący oświadczyli nam, że mamy świetny system obrony i pieniądze, które idą na uzbrojenie są świetnie wydawane. Okazuje się, że rakieta może spaść na terytorium Polski. Oczywiście nie jest to wina Wojska Polskiego i państwa polskiego, tylko tych, którzy wypuścili tę rakietę w kierunku naszego kraju. Ale jeżeli system nie zadziałał, to trzeba to jasno powiedzieć i go naprawić - uważa polityk.