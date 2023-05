PE debatował nad rolnictwem. Europosłowie pytali, gdzie jest Janusz Wojciechowski

Jeden po drugim członkowie europarlamentu zwracali się do Mairead McGuinness, unijnej komisarz ds. finansów, która była obecna w zastępstwie Wojciechowskiego - informuje portal Politico.

- Zastanawiam się, gdzie jest komisarz ds. rolnictwa i dlaczego chciał uniknąć tej debaty - powiedział Norbert Lins, niemiecki eurodeputowany z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej i przewodniczący komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim. - Gdzie on się ukrywa dziś rano? - pytał.

Wojciechowski uczestniczył w późniejszej debacie plenarnej na temat trwającego kryzysu we wschodnich krajach członkowskich UE, który został spowodowany przez braki ukraińskiego zboża oraz wprowadzony przez Polskę zakaz importu.

- Pozwólcie, że powiem to bardzo jasno: oczekujemy, że komisarz ds. rolnictwa okaże szacunek i będzie obecny podczas debaty na temat polityki rolnej. To jest nie do zaakceptowania - zwrócił się do Wojciechowskiego lider EPP Manfred Weber.