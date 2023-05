Łukasz Schreiber: Posłowie Suwerennej Polski są w Sejmie wyłącznie dzięki PiS

- Jeżeli mamy zapowiedzi, że kolejnych ustaw z tego obszaru nie da się liczyć na wsparcie części członków klubu, to klub powinien mieć prawo dokonać roszady. Nie mówimy o innym klubie parlamentarnym, prawda? Mówimy o naszym klubie parlamentarnym, w którym przytłaczająca większość posłów ma inne zdanie akurat niż partnerzy - kontynuował.

- Liczymy na poparcie wielu ważnych ustaw, także sędziów pokoju i to się nie zmienia. Jeżeli deklaracja idą w drugą stronę, to mamy prawo próbować podejmować działania by sytuację uzdrowić. To jest sygnał do refleksji - mówił.

- Nie jestem szefem klubu, żeby mówić o konsekwencjach, które można wyciągnąć. Opisuję pewną sytuację, która moim zdaniem jest niedobra i o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. (...) Cały czas liczę na bardzo mocną refleksję po stronie posłów Suwerennej Polski. Posłów, którzy podkreślają swoją odrębność, ale nigdy w wyborach nie uzyskali 5 proc. Są w Sejmie tylko dlatego, że startowali z list Prawa i Sprawiedliwości, a podczas wyborów swój znaczek partyjny ukrywają, a przede wszystkim eksponują logo Prawa i Sprawiedliwości. (...) Jak startowali samodzielnie, to nie byli w stanie zrobić 5 proc. i nie zapowiada się patrząc na sondaże, aby byli w stanie uzyskać taki wynik - dodał.

W ocenie Schreibera politycy Suwerennej Polski otrzymali bardzo dobre miejsca na listach i "nieproporcjonalny duży udział w rządzie w stosunku do zdobytych mandatów".