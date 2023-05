Szynkowski vel Sęk: Porozumienie z UE ws. KPO nadal obowiązuje

Szynkowski vel Sęk podkreślił, że "KE jasno stawia sprawę i chce zamknąć dyskusję nad kamieniami milowymi".

- Ostatnim kamieniem milowym, który pozostaje do wypełnienia, jest kamień z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Wejście w życie tej ustawy mogłoby pomóc ten kamień wypełnić i wtedy można by ten wniosek szybko złożyć - stwierdził minister.

Porozumienie z komisarzem Reyndersem ws. KPO nadal obowiązuje Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds. UE

Polityk przedstawił także główne tematy, które zostaną poruszone na przyszłym spotkaniu Trójkąta Weimarskiego.

- Skoncentrujemy się na polityce rozszerzenia UE. Będzie wicepremier Ukrainy odpowiedzialna za relacje z Unia Europejską (Olha Stefaniszyna) oraz będą panie minister z Francji i Niemiec. Chcemy zmobilizować naszych partnerów do bardziej aktywnych działań. Polska jest orędownikiem, ambasadorem rozszerzenia UE o Ukrainę i inne kraje. To spotkanie będzie okazją, aby zderzyć ze sobą dwie wizje przyszłości Europy. Europa, która jest proponowana przez Niemcy i Francję, czyli Europa, w której odchodzi się od zasady jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej, gdzie rządzą silni, a decyzje podejmowane są w Brukseli i w Berlinie. My proponujemy wspólnotę, w której panują partnerskie relacje między państwami i poszanowanie suwerenności. Europę, która się poszerza w swoim terytorium, ale która potrafi się ograniczyć do najbardziej istotnych wyzwań. I my taką wizję Europy będziemy proponować - wyjaśnił minister ds. UE.