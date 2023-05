Ameryka drży przed migrantami z południa

Przepis Title 42, wprowadzony za kadencji Donalda Trumpa, wygasa 11 maja. W ciągu trzech lat pozwolił na odesłanie z granicy ponad 2,7 miliona migrantów, pod pretekstem ochrony zdrowia publicznego. Mimo wszystko, korzystając z wyjątków w prawie, z miesiąca na miesiąc przez granicę przechodzi coraz większa liczba osób. Do masowej migracji do Stanów zachęca ich przyjaźnie nastawiony do imigrantów prezydent oraz kryzysowe sytuacje w takich krajach jak Nikaragua, Kuba czy Wenezuela.

Wygaśnięcie Title 42 nie oznacza otwarcia granicy, ale ułatwi migrantom jej przekraczanie i ubieganie się o azyl po stronie amerykańskiej. Stąd, wokół południowej granicy i w Waszyngtonie od kilku tygodni czuć napięcie, bo dziesiątki tysięcy migrantów przebywających po stronie meksykańskiej już szykuje się do przejścia na stronę USA.

Republikanie i sceptycy od miesięcy krytykują administrację Joe Bidena za wycofanie Title 42 i brak przygotowania na falę migrantów, której się spodziewają. – Pomimo naszych apeli administracja Bidena ani nie przedstawiła, ani nie wprowadziła realistycznego i skutecznego planu działania. Chcemy dać im czas na opracowanie strategii zabezpieczenia naszej granicy, ochrony społeczności południowych stanów i zapewnienia sprawiedliwego i humanitarnego traktowania migrantów – mówi niezależna senator Kyrsten Sinema, która wraz z republikańskim sen. Thomem Thillisem, przy poparciu demokraty sen. Joe Machina i republikańskiego senatora Johna Cornyna opracuje projekt ustawy, która na wzór Title 42 pozwalałaby na deportację migrantów z USA w następnych dwóch latach.

Mimo wszechobecnej krytyki administracja Bidena podjęła kilka kroków ku zapanowaniu nad chaosem na granicy. Kilka miesięcy temu ograniczyła przyjmowanie azylantów z Kuby, Haiti, Nikaragui i Wenezueli, którzy masowo uciekali ze swoich krajów, ale tym samym otworzyła drogę do legalnego przekroczenia granicy dla 30 tysięcy migrantów z tych krajów. Migrantom starającym się o azyl umożliwiono składanie podań internetowo i oczekiwanie na decyzję poza USA. Niedawno władze ogłosiły utworzenie ośrodków w Ameryce Łacińskiej, od Kolumbii po Gwatemalę, gdzie imigranci mogą zweryfikować, czy kwalifikują się do emigracji do USA, Kanady czy Hiszpanii. Administracja amerykańska ma też zwiększyć liczbę deportacji imigrantów z nieuregulowanym statusem imigracyjnym, którzy już mieszkają na terenie Stanów.