26,5 proc. ankietowanych nie słyszało o tej sprawie.



- Obojętnym wobec wszczęcia śledztwa przeciwko Donaldowi Tuskowi pozostaje częściej niż co trzecia osoba (36%) między 35 a 49 rokiem życia i taka sama część badanych o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Obojętny stosunek do sprawy wyraża 4 na 10 badanych z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców. Rozpoczęcie postępowania pozytywnie częściej od pozostałych respondentów oceniają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35%). Największy odsetek przeciwników takiej decyzji znajduje się wśród respondentów po 50 roku życia (41%) - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 kwietnia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.