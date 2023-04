Wejście Bąkiewicza. Z nową partią do parlamentu

– Prawdą jest, że przygotowujemy się do jesiennych wyborów, a przygotowania trwają w taki sposób, jakbyśmy mieli wystartować. Jednak odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście się na to zdecydujemy, będziemy znać w najbliższym czasie – mówi „Rzeczpospolitej” lider Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz.

Czytaj więcej Polityka Marsz Niepodległości nierozliczony Ile datków na ubiegłoroczny marsz niepodległości zebrali narodowcy i jak je wydali? Stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza nie rozliczyło się ze zbiórki publicznej.

Otwarcie przyznaje, że poważnie rozważa wejście do sejmowej polityki.

Nowa partia na wybory

Bąkiewicz to wieloletni prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i organizator corocznego Marszu Niepodległości. O tym, że osoby z jego otoczenia zakładają partię, poinformował we wtorek Onet. Napisał, że będzie nazywać się Droga Niepodległości (oficjalny skrót – Niepodległość), a wśród założycieli jest m.in. Łukasz Jankowski, członek rady nadzorczej spółki Roberta Bąkiewicza Telewizja Media Narodowe. Z naszych ustaleń wynika, że partia została już zarejestrowana – postanowienie w tej sprawie wydał 17 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie.

Zaś osoby z otoczenia Roberta Bąkiewicza, z którymi rozmawialiśmy nieoficjalnie, są przekonane, że wykorzysta on formację do startu do Sejmu. Ich zdaniem przygotowuje się do tego w zorganizowany sposób, a nad przyszłą kampanią pracuje jego bliski współpracownik Paweł Kryszczak.