- Ja nie wiem, tak po prostu się dzieje. Kampania wymusza trochę inny dialog i inna aktywność. To jest zderzenie liderów. Polacy wybierając patrzą na partię, jej program, aktywności posłów, kandydatów na senatorów przez pryzmat lidera. Czy on się im podoba, czy nie - odparł.



A czy PO nie byłaby silniejsza, gdyby Tusk nie był jedynym liderem?

- PO ma wiele postaci, długą historię, wiele sukcesów, wiele doświadczeń. Wydaje mi się, że to doświadczenie trzeba wykorzystać. Potrzebna jest oczywiście młodość, świeżość, inwencja, energia - to jest niezbędne w kampaniach wyborczych. Ale potrzebne jest doświadczenie, ten dystans. Potrzebny jest taki miks. To nie jest łatwe. Trzeba znajdować balans. Trzeba go szukać, trzeba chcieć go znaleźć - wyjaśnił Schetyna.

Nie może być tak, że ktoś mówi: nie idę, bo nie mam na kogo głosować Grzegorz Schetyna, były przewodniczący PO

A może PO radziłaby sobie lepiej z innym niż Donald Tusk liderem? Na przykład z Rafałem Trzaskowskim?



- Doświadczenie Donalda Tuska, historia jego, wiedza o polityce, rządzie, kampaniach wyborczych, debatach, Kaczyńskim jest ogromna. Nikt tutaj nie może i nie chce z nim konkurować. Natomiast ja myślę, że wszystko i wszyscy są potrzebni. Nie możemy zbudować poczucia, że ktoś jest wykluczony, że ktoś się nie angażuje. Te wybory, ja za każdym razem mówię, będą o wszystko. My wszyscy musimy pokazać jak bardzo nam na tym zależy. Musimy przekonać naszych wyborców, musimy trafić do byłych wyborców PiS-u, do tych, którzy się polityką nie interesują, do ludzi młodych - wyliczał.