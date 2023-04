Jarosław Kaczyński wrócił w teren. Kontrowersyjnych wypowiedzi ma być mniej

Politycy partii Kaczyńskiego mają pokazywać w trakcie spotkań konkretne zmiany lokalne, nowe drogi, programy modernizacji szkół itd. Akcję mają prowadzić zarówno lokalni posłowie, jak i liderzy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki czy wicepremierzy Jacek Sasin i Mariusz Błaszczak. Spotkania Kaczyńskiego mają być kontynuowane, ale zmienia się ich forma. Tak jak w Janowie Lubelskim mają być bardziej w kampanijnym formacie, tak by wybrzmiewało główne przesłanie na dany dzień czy tydzień. Sztabowcy PiS doskonale pamiętają objazd w ubiegłym roku, gdy odpowiadając na pytania z sali – często od lokalnych działaczy – Kaczyński wielokrotnie schodził z aktualnego tematu i skupiał uwagę opozycji i mediów na swoich wypowiedziach, takich jak ta o dzietności i „dawaniu w szyję”. Teraz ma być nieco inaczej.

Czytaj więcej Polityka Bezpartyjni ruszają z kampanią. "Dość skłócania Polaków" W Szeligach pod Warszawą odbyła się konwencja Bezpartyjnych Samorządowców, która jest kolejnym etapem kampanii do Sejmu. -Dość wojny PiS—PO! Dość skłócania Polaków - mówił marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

Nacisk na inwestycje to też próba otwarcia nowego tematu po wybuchu kryzysu związanego z rolnictwem. O tym ostatnim nie zapomina jednak opozycja. – Prezesie Kaczyński, zejdź na ziemię, ja cię o to proszę. Zejdź do ludzi. Rzucamy ci wyzwanie, odbijemy wieś PiS-owi – mówił w niedzielę w Hrubieszowie lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Agrounia od kilkunastu dni prowadzi protest na granicy polsko-ukraińskiej w związku z importem zboża.

Przymiarki do list

Objazd Kaczyńskiego to jednocześnie swego rodzaju audyt i sprawdzian dla lokalnych struktur przed tworzeniem list wyborczych. Oficjalnie tematu list w partii nie ma. – Kaczyński miał na jednym ze spotkań z działaczami powiedzieć, że jeśli ktoś – nawet minister czy wiceminister – opowiada, że jest pewny, że będzie z któregoś okręgu kandydował, to kłamie – zastrzega jeden z naszych informatorów. Większość naszych rozmówców spodziewa się zresztą, że listy powstaną w ostatnim możliwym terminie – to znaczy w wakacje.

Na szybsze tworzenie list wyborczych naciskają przede wszystkim ludzie Zbigniewa Ziobry. Zgodnie z pierwotnym, wstępnym ustaleniem wszyscy aktualni sojusznicy PiS – Solidarna Polska, Partia Republikańska, Stowarzyszenie OdNowa – mają startować na wspólnej liście z PiS, tak jak w 2015 i 2019 roku.