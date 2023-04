Artur Balazs: Rolnicy nie dadzą się drugi raz oszukać PiS

Jest kozłem ofiarnym?

Można tak powiedzieć. To nie była decyzja optymalna i dobra, i żałuję, że nie dano Kowalczykowi szansy na wyprostowanie i rozwiązanie tego problemu. On powiedział publicznie, że podaje się do dymisji wobec bierności i braku jakiejkolwiek chęci zmian decyzji Komisji Europejskiej, a wręcz przeciwnie, w zasadzie zapowiedzi, że od 5 czerwca o kolejny rok ten rynek będzie otwarty. Ta personalna decyzja niczego nie rozwiązuje.

Natomiast cieszę się, że w Komisji jakaś refleksja nastąpiła. PiS, blokując granicę, podjęło chyba jedyną możliwą decyzję, żeby do tego mogło dojść. Otwarcie z dnia na dzień tak ogromnego rynku rolniczego, najpotężniejszego w Europie, musiało spowodować destabilizację. Ostrzegaliśmy przed tym. Fundacja, którą kieruję, już w lipcu ubiegłego roku zarówno do polskiego rządu, jak i do Komisji Europejskiej, do komisarza Wojciechowskiego, kierowała takie ostrzeżenia. Mało tego, proponowaliśmy logistyczną pomoc ekspercką w rozwiązaniu tego problemu, ale wtedy nikt nie miał najmniejszej chęci do jakiejkolwiek rozmowy. Musiało dopiero dojść do tego dramatu, z którym dzisiaj się zderzamy.

Po pierwsze więc, nieprawdą jest to, co mówi polski rząd, że nie był ostrzegany i nie miał wiedzy, podobnie jak zresztą Komisja – wiem, że nie tylko kręgi, z którymi ja jestem związany, takie ostrzeżenia kierowały do Komisji Europejskiej. A pierwszy w KE przeciwko takiej decyzji powinien był zaprotestować komisarz Wojciechowski. Myślę, że zabrakło tu zarówno wiedzy o rynkach, jak i wyobraźni.

Ma pan rację, że część postulatów została wypełniona, ale – tak jak mówiłem na początku – rolnicy już w ciemno nie wierzą rządowi, czekają do końca na uruchomienie rynku. Droga do tego jest daleka i i wyboista, nie będzie łatwo. Natomiast nie wydaje mi się, żeby rolnicy dali się nabrać po raz kolejny.