Minister rolnictwa: Ukraińskie zboże dalej wjeżdża? Fake news w interesie Putina

- Bardzo mocno chcemy dać sygnał tym, co zrobiliśmy, dla Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę blokują nas przepisy UE. Mamy w UE wolny handel, wolny rynek i nie możemy jako Polska zabronić na tę chwilę, (...) żeby towar, który wjedzie na teren Unii Europejskiej, (...) rozładować się w Polsce – stwierdził.



– Bardzo mocno naciskamy Unię Europejską, Komisję Europejską, żeby koszty pomocy Ukrainie ponieśli wszyscy rolnicy w Europie, nie tylko w Polsce – mówił dalej. Odpowiedzialnością za kryzys obarczał Unię Europejską, „która do tej pory udawała, że nie zauważa problemu”. - Myślę, że po tych po tych ruchach, które dokonały w tej chwili Polska i inne kraje, w tym momencie UE jakby zauważyła, że jest problem i myślę, że podejmie decyzję szybko - powiedział.

O tym, że jeżeli ukraińskie zboże „miałoby w części pozostać w Polsce, wejść do polskiego rynku, to będzie to katastrofa dla polskiego rolnictwa”, alarmował już w czerwcu zeszłego roku Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa w latach 2018-2020. - Już w tej chwili spadają ceny zbóż płacone polskim rolnikom - ostrzegał.

Jeszcze wcześniej mówił o tym Donald Tusk. - Jest wojna, jest blokada portów, coraz więcej transportów idzie z Ukrainy przez Polskę do innych krajów, ale z punktu widzenia polskich rolników oznacza to, że część tych zbóż będzie sprzedawana tutaj w Polsce po wyraźnie niższych cenach. To także powoduje, że opłacalność produkcji polskiego rolnika może okazać się bardzo kłopotliwa - mówił lider PO na spotkaniu z sympatykami w Biestrzykowie.

Słowa byłego premiera krytykowali wtedy politycy Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała uznał, że Tusk, mówiąc o ewentualnych stratach polskich rolników, „staje po stronie Rosji”. Polityk PiS stwierdził, że słowa Tuska „wpisują się w interes Federacji Rosyjskiej”. Z kolei premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Opoczna mówił, że Tusk „robi wszystko tak, jak propaganda putinowska teraz, żeby zniszczyć nasz spokój, żeby wprowadzić więcej niepokoju pod strzechy rolników”. - Chce zniszczyć naszą solidarność, nasz konsensu. Nie, panie Donaldzie. My to zboże pomagamy eksportować z Ukrainy żeby nie było głodu w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. To jest nasze zadanie - mówił szef rządu.