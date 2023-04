1500 stron. Macierewicz złoży zawiadomienie o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta

- Większość materiału przekazanego do prokuratury to jest materiał, który nie jest znany publicznie - odpowiedział. - Blisko 800 stron bardzo takiej precyzyjnej analizy pokazującej, jak bardzo służby rosyjskie interweniowały w sprawy polskie, jak w dużym stopniu uzależniały od siebie zarówno media, jak i poszczególnych polityków. To blisko 800 stron takiej analizy, niesłychanie istotnej, bardzo precyzyjnej. Ona nie jest znana, to prokuratura się z tym, mam nadzieję, zapozna - oświadczył Macierewicz.

Poseł PiS mówił, że "sprawa zbrodni smoleńskiej musi być także rozpatrzona w wymiarze międzynarodowym". - Co do tego nie ma wątpliwości, tutaj wszyscy się w Prawie i Sprawiedliwości w tej materii zgadzamy. Taki materiał, taki wniosek był przygotowany swego czasu już jakiś czas temu - on także stanowi materiał, który będzie przekazany do prokuratury, dlatego że zawiera bardzo dokładną analizę tej problematyki w wymiarze międzynarodowym, nawiązuje do decyzji Rady Europy z 2018 roku - powiedział w Jedynce Macierewicz.

- Przypominam, że ówczesna decyzja Rady Europy, która została podjęta na wniosek przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, naszej podkomisji, jasno definiowała obowiązek Federacji Rosyjskiej oddania zarówno wraku, jak i wszystkich materiałów, które są własnością Polski i definitywnie przywoływała stanowisko podkomisji mówiące o tym, że przyczyną był zamach ze strony rosyjskiej. To stanowisko Rady Europy ma olbrzymie znaczenie, jest punktem wyjścia analizy i wniosku, który moim zdaniem powinien być przekazany do tego wymiaru prawnego, który zajmuje się prawami człowieka - mówił w poniedziałek na antenie Polskiego Radia Antoni Macierewicz.

Wiceprezes PiS w niedawnym wideofelietonie dla TV Trwam katastrofę z 10 kwietnia 2010 roku nazwał "ludobójstwem smoleńskim". - Zbrodnia smoleńska była pierwszym aktem terrorystycznym wobec państwa polskiego, wobec państwa Unii Europejskiej, wobec państwa NATO - mówił.