Syria wraca do gry. USA i Rosja mają na głowie inne sprawy

Teoretycznie pod władzą reżimu prezydenta Baszara Asada znajduje się reszta kraju. Rosja, która niemal osiem lat temu zaangażowała się konflikt i ma tam jeszcze kilka tysięcy wojskowych, kontroluje nadal przestrzeń powietrzną Syrii. Na południu kraju znaczne obszary są praktycznie we władaniu szyickiego Hezbollahu podległego Iranowi. Równocześnie władze syryjskie nadal tłumią krwawo demonstracje i objawy niezadowolenia ludności w tym rejonie.

Gdzie jest Ameryka?

— Rosja zajmuje się Ukrainą, a Chiny Tajwanem więc administracja USA nie czuje potrzeby bezpośredniej ingerencji w wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Tym bardziej, że Chiny nie mają żadnych możliwości militarnej interwencji w tym regionie — tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar szef Jerozolimskiego Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa (JISC). Jego zdaniem taka postawa otwiera nowe możliwości działania państwom regionu. Także Izraelowi, który jest gotów w każdej chwili zaatakować instalacje nuklearne Iranu, gdyby reżim ajatollahów przekroczył czerwoną linię w dążeniu do wyprodukowania głowic nuklearnych.

W tej sytuacji Amerykanie mogą ograniczyć swą aktywność do monitorowania sytuacji. — Jeżeli państwa arabskie wyciągają rękę do Asada, amerykańską strategią jest nakłanianie ich, by „dostały coś za to zaangażowanie”— pisał kilka dni temu ”New York Times” cytując Barbarę Leaf. Mogłoby to być, jej zdaniem zmuszenie Syrii do zaprzestania handlu narkotykami takimi jak captagon. Do tego sprowadza się obecnie stanowisko Waszyngtonu.