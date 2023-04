Coroczne świństwo Rosji w sprawie Katynia

Jak sam twierdzi, kopał jamy do końca listopada 1941 roku i w tym czasie pochowano tam 15-20 tys. ciał.

Propagandyści z RIA Novosti nie wyjaśniają, co Dure robił później oraz jak i gdzie dostał się do sowieckiej niewoli. Oraz dlaczego wieziono go ponad tysiąc kilometrów do kopania grobów, gdy niemieckich więźniów było pod dostatkiem na miejscu. Za to piszą, że „wielu rosyjskich historyków uważa, że rozstrzelania w Katyniu dokonywali naziści, a „sprawa katyńska” była prowokacją służb specjalnych Trzeciej Rzeszy, które chciały doprowadzić do rozłamu w antyhitlerowskiej koalicji”.

Identycznie, jak „wielu rosyjskich historyków” uważali wszyscy oficjalni historycy w ZSRS dopóki w 1990 roku rosyjska prokuratura generalna nie wszczęła śledztwa w sprawie mordu. Umorzono je 14 lat później z powodu „śmierci wszystkich podejrzanych” zbrodniarzy sowieckich.

Jeszcze podczas obchodów 70. rocznicy mordu, w kwietniu 2010 roku, ówczesny i obecny prezydent Rosji Władimir Putin mówił winni są: „Dowódcy ówczesnej służby bezpieczeństwa, NKWD, Beria, przywódcy polityczni”.

A dzisiaj RIA Novosti pisze, że „w Rosji widzą, że ustalone (obecnie) podejście do opisywania „sprawy katyńskiej” nie odpowiada zasadom obiektywności i historyzmu (chodzi o winę rosyjskich zbrodniarzy-red.). Należy je rozpatrywać jak jedno z kierunków kampanii informacyjno-propagandowej mającej na celu obarczenie ZSRS odpowiedzialnością za wybuch drugiej wojny światowej”.

Już w czasie obecnie wojny, z Ukrainą, jeden z Rosjan został skazany na półtora roku więzienia za publiczne stwierdzenie, że Hitler i Stalin wspólnie dążyli do rozpętania wojny. W rosyjskim prawie są zresztą paragrafy przewidujące karanie za „porównywanie działań przywódców sowieckich i hitlerowskich, i stawianie ich na jednej płaszczyźnie”.