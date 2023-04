Lichocka o Platformie Obywatelskiej: Bardzo prostackie środowisko, postkomuna

W rozmowie z radiową Jedynką posłanka PiS oceniła, że to "rozzuchwala polityków Platformy". - Im się wydaje, że można wrócić do tego status quo, co było przed 2015 rokiem, że można przepędzić tych wszystkich dziennikarzy, którzy są zainteresowani polską racją stanu - powiedziała.

Joanna Lichocka odniosła się do wymiany zdań, jaka miała miejsce 5 kwietnia na antenie Polskiego Radia 24 między prowadzącą Dorotą Kanią a posłem KO Czesławem Mroczkiem. Po programie Kania napisała w mediach społecznościowych, że Mroczek na antenie "groził" jej, że ją "rozliczy".

- Panu Mroczkowi się wszystko pomieszało, to Dorota Kania ma rozliczać pana Mroczka z tego, co robi, (...) a nie polityk ma grozić dziennikarzom - skomentowała Lichocka.

- To są rzeczy niewyobrażalne. To są standardy postkomunistyczne, to są standardy posttotalitarne, ale także standardy takiego, jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć niegrzecznie... Platforma Obywatelska wbrew pozorom nie reprezentuje środowisk inteligenckich ani nie reprezentuje jakiejś wyższej klasy. To jest bardzo prostackie środowisko proszę państwa i naprawdę trzeba na nich patrzeć jak na prostaków - powiedziała w piątek Joanna Lichocka.